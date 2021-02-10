В редакцию телекомпании Отырар обратились жители Шымкента.

По их словам, могилы их родственников на одном из мусульманских кладбищ в городе оскверняют неизвестные: они стирают с надгробных камней фотографии, убирают постаменты, снимают оградки.

От фотографий, выбитых на гранитных плитах, остались серо-белые пятна. Неизвестные оскверняют места погребения усопших на одном из мусульманских кладбищ Шымкента.

У Нурии Габдулиной здесь похоронены пятеро родных. На погосте женщина не была всего два месяца, сильно болела, когда пришла на кладбище едва не лишилась дара речи.

«Демонтируют оградки, памятники и стирают фотографии на памятниках. У моего брала демонтировали памятник, сняли с постамента, стерли фотографию, у моей мамы убрали оградку и демонтировали памятник, воткнули просто в землю. У моего дяди стерли фотографию», — говорит Нурия ГАБДУЛИНА жительница г.Шымкента.

Женщина подозревает, что на кладбище хозяйничают местные смотрители — шыракшы. На территории даже табличка есть, мол, изображения на надгробьях запрещены. Родные усопших недоумевают, кому мешают фотографии умершего.

«Мне хочется плакать, приходишь на могилу почитать молитву к родным, близким, и когда видишь это ужасное страшное дело что тут натворили, у меня возмущение и слезы. Когда теряешь близких это такое горе, его невозможно пережить. И когда приходишь к ним пообщаться и такое видишь, у меня просто возмущение», — говорит женщина.

На кладбище порядка 100 захоронений, погост огорожен, а здесь, по всей видимости, живут смотрители. Правда, сказать точно, кто в доме хозяин, нельзя, внутри — никого! Нам удалось насчитать 11 надгробных плит с затертыми фотографиями усопших.

Оказалось, что с подобным самоуправством представители духовенства сталкивались не раз. В прошлом году, по словам главного имама городской мечети, к ним наведывались правоохранители. Местные жители тоже жаловались, на вандализм: с надгробных плит исчезли фотографии умерших. Тогда виновника нашли, и обязали вернуть надгробиям прежний вид.

«По шариату нежелательно ставить фото, когда делаем памятники, но мы не запрещаем, неприкосновенность граждан стараемся не нарушать. Уважать и живого и усопшего человека — это правило шариата. Планируется организовать семинар по погребальным мероприятиям как должны проводиться по шариату, и чтобы проводилось, не нарушая прав человека», — говорит Назирхан ТАШХОДЖАЕВ, главный имам мечети «Абдурахман» г.Шымкента.

Родные усопших, на могилы которых наведались неизвестные, написали заявление в полицию. Правоохранители завели уголовное дело. Если нарушителя найдут, ему грозит солидный штраф или лишения свободы — до трех лет