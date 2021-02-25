Национальный Банк Казахстана объявляет даты продаж коллекционных монет «BELKA. STRELKA» из серии «Космос» и «SÚNDET TOI» из серии «Обряды, национальные игры Казахстана».

Монеты «BELKA. STRELKA» поступят в продажу 1 марта, «SÚNDET TOI» – 9 марта. Их реализация будет осуществляться через территориальные филиалы Национального Банка с соблюдением социальной дистанции и установленных эпидемиологических мер.

Вместе с тем, сообщаем об изменении формата продаж коллекционных монет «MEDEÝ». Они будут доступны как в интернет-магазине, так и в территориальных филиалах Национального Банка.

Информация о дате начала продаж монет «MEDEÝ» будет дополнительно размещена на официальном сайте Национального Банка Казахстана.