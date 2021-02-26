Распоряжением акима Шымкента Мади Манатбекулы назначен исполняющим обязанности руководителя управления внутренней политики и по делам молодежи.

Мади Манатбекулы родился 25 мая 1978 года.

Трудовую деятельность начал в 1998 году журналистом республиканской газеты «Нартәукел». В 1999 году работал журналистом городской газеты «Шымкент келбеті», с 2000 года — журналистом на телеканале «Отырар», автором и ведущим спортивной программы «Топжарған», криминальной передачи «Оқиға ізімен».

С 2001 по 2006 годы работал ведущим новостей на телеканале «Астана». Также был автором и ведущим еженедельных информационно-аналитических программ «Үш ширек» и «Ашық әңгіме». В 2006 году стал корреспондентом столичного филиала телеканала «31 канал».

В 2007 году был назначен директором рекламного агентства «MARMILAT». В 2008 году стал ведущим службы новостей в АО «Агентство Хабар»; С 2010 по 2013 годы — ведущий еженедельной информационно-аналитической программы «Apta.kz» на АО «РТРК Казахстан»; начальник отдела общественно-политических программ. Занимал должность заместителя Председателя Правления АО «РТРК Казахстан».

С 2013 по 2017 годы был генеральным директором ТОО «BAQORDA media group», с 2017 по 2018 годы — генеральный директор ТОО «Казахское Радио», с 2018 по 2019 год — вице-президент НАО «Фонд «Отандастар». С 2019 по 2021 годы — генеральный продюсер ТОО «Город кино». С января 2021 года по настоящее время занимал должность директора радиостанции «Астана».