Стартовал прием заявок на конкурс грантов «Поколение Независимости»

Акимат Шымкента сообщил о начале приема заявок на конкурс грантов «Поколение Независимости», организованный Управлением внутренней политики и по делам молодежи города.

По направлениям «Наука», «Культура», «Информационные технологии», «Бизнес», «Медиа» и «Волонтерство» будет определено по одному победителю в каждом, всего 6 победителей получат гранты в размере 1 000 000 тенге.

• «Наука» – для реализации новых научных проектов и исследований в приоритетных секторах науки;

• «Культура» – для проектов, направленных на популяризацию культурного наследия Казахстана, продвижение традиций и искусства;

• «Информационные технологии» – для разработки и реализации новых IT-решений и проектов, включая стартапы;

• «Бизнес» – для реализации новых бизнес-идей в приоритетных секторах экономики;

• «Медиа» – для реализации новых медиапроектов, предлагающих молодежи познавательный, полезный и интересный контент;

• «Волонтерство» – для реализации волонтерских проектов (инициатив), направленных на решение актуальных социальных проблем.

К участию приглашается молодежь города Шымкента в возрасте от 14 до 35 лет.

Заявки принимаются до 1 октября 2025 года в электронном виде по адресу grantshymkent@gmail.com или через сайт grantshymkent.online.

Внимание: победители конкурса грантов «Поколение Независимости» 2024 года для молодежи города Шымкента не могут участвовать!

Подробнее: grantshymkent.online

Instagram: @jastarbolimi2025

WhatsApp: 8 707 157 60 01