Скандал в МРЦ — хайп на пустом месте?

Рабочим конфликтом, который может случиться в любом коллективе, назвали в акимате Шымкента ситуацию в Молодежном ресурсном центре (МРЦ).

По словам руководителя управления внутренней политики и по делам молодежи Айгерим Джумакуловой, конфликт можно было спокойно урегулировать в рамках коллектива и при обращении к куратору.

«Вместо этого был выбран путь публичного резонанса в соцсетях», — отметила Айгерим Джумакулова.

По ее словам, сами конфликтующие стороны к ней не обращались, а официальное обращение через платформу «е-Өтініш» поступило лишь на следующий день после публикаций в соцсетях.

К слову, в ходе разбирательств, действия руководителя МРЦ, связанные с требованием активности в соцсетях, признаны некорректными. В отношении него применено дисциплинарное взыскание.

«Рабочие вопросы нужно решать взрослым, уважительным путём — без хайпа и манипуляций», — добавила А. Джумагулова.

Напомним, ранее в Интернете появились сообщения, что руководство МРЦ объявило выговор сотрудникам, не проставившим лайки под публикациями МРЦ в соцсетях.