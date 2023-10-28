Как в отрезвительном учреждений помогают дебоширам

51-летний мужчина, перебрал с алкоголем, потерял контроль и устроил дебош.

Испуганная супруга вызвала полицию. После отрезвления в центре временной адаптации и детоксикации, буйным задержанным займутся правоохранительные органы.

«Я много выпил, поругался с женой, она вызвала полицию, меня забрали и привезли сюда. Я вообще не часто пью , вот сегодня решил немного выпить. Сейчас вот капельницу поставили, врачи относятся с пониманием».

Для многих любителей алкоголя этот центр как второй дом. Этот мужчина признаётся откровенно: выпил две бутылки водки. Очередной скандал с женой и прямая дорога в вытрезвитель. Мужчине предстоит пройти знакомый алгоритм: алкотест, сдать вещи в камеру хранения и отправиться в специальную палату, где его ждет процедура детоксикации.

А другой гость центра рассказать, почему он босиком не в состоянии. В отрезвляющие учреждение попал по заявлению супруги.

В центр временной адаптации и детоксикации в ночное время поступает до 70 человек, хотя учреждение рассчитано только на 15 мест. У каждого здесь своя история. Наиболее распространенная — бытовое насилие, виной чему становится неконтролируемый «зеленый змей».

Перизат Ермаханова, заведующая отделением центра временной адаптации и детоксикации г. Шымкента:

«К нам поступают в сопровождении сотрудников полиции или скорой медицинской помощи. У нас находятся от 3- часов до суток мы только отврезляем и потом отправляем, если он нарушил что-то или бытовое насилие совершил, тогда после отрезвления их забирают сотрудники полиции. Здесь медицинскую помощь оказывают только тем, кто со средней степенью тяжести опьянения. Легкой степени и тяжелой противопоказано».

По словам полицейских, нетрезвых граждан, которые нарушают общественный порядок, не только отправляют в центр временной адаптации и детоксикации. Им придется заплатить штраф – около 17 тысяч тенге. Есть и более суровое наказание.

Нурлан, Атамбаев, капитан полиции УИП МПС Аль-Фарабийского РУП ДП г.Шымкента:

«Появление в пьяном виде в общественном месте, сопровождающееся неадекватным поведением, влечет ответственность по статье 440 КоАП РК, согласно которому, налагается административный штраф в размере от 5 МРП. Если на дебошира было написано заявления например, со стороны супруги, то после центра временной адаптации и детоксикации, мы отправляем человека в КПЗ на 24 часа, заполняем протокол 73 КоАП РК и направляем в суд, если супруга захочет забрать заявление , то все равно дело будет рассмотрено административным судом.

С начала этого года в центр временной адаптации и детоксикации Шымкента привезли больше 10 тысяч человек. В вытрезвителе среди буйных дебоширов оказались и 992-е женщины.