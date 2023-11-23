Жительницы Шымкента стали частыми гостями вытрезвителя

Чтобы вечер прошел весело и интересно, не обязательно прибегать к алкоголю, считает Бахжан Токулиева. Приятная компания и интересная беседа — главные критерии приятного времяпровождения.

При правильном подходе, ощущение радости, счастья и удовлетворения жизнью будут приносить вещи, которые не разрушают психику и здоровье.

Бахжан Токулиева, жительница г. Шымкента: «Я вообще сторонник здорового образа жизни и противник спиртного, очень весело провожу свои вечера. Очень неприятно, когда человек теряет контроль над собой и на это ты смотришь со стороны трезвая, и каждый раз, когда я это вижу, то благодарю Бога, что я не пью и даже не хочу пить».

38-летняя Людмила Цай — сторонник трезвого образа жизни. По словам мамы троих детей, чем травить свой организм алкоголем, лучше насладиться разнообразной и вкусной кухней.

Людмила Цай, жительница г. Шымкента: «Посещая рестораны, кафе, в первую очередь — это компания, кухня и атмосфера, настроение, которое можно поддерживать без алкоголя».

Женщины в состоянии алкогольного опьянения превращаются в настоящее стихийное бедствие. Они полностью теряют над собой контроль. Попытки призвать их к порядку наталкиваются на абсолютно неадекватную реакцию, а зачастую — на прямую агрессию.

Лаура Акмурзаева, хозяйка кафе: «Бывают такие случаи, когда женщина перебирает с алкоголем, я уже не говорю о мужских компаниях, естественно теряется контроль, самообладание, женственность. Женщина — это мать, красота, восторг и поэтому я считаю, что алкоголь в таких огромных количествах неприемлем, женщина всегда должна сохранять лицо».

Такого понятия, как «женский алкоголизм», официально не существует. Заболевание не делится по гендерному признаку. Но определённые отличия всё же есть, поскольку мужской и женский организмы обладают своими особенностями. Поэтому наркологи и бьют тревогу. С начала года в центре временной адаптации и детоксикации Шымкента оказались 992 женщины.

Перизат Ермаханова, заведующая отделением центра временной адаптации и детоксикации г. Шымкента:

«Сейчас очень много поступают женщин. В сельских районах у них стало много гяпов и они не понимают, что женщины быстрее становятся алкозависимыми. У них меньше ферментов, которые расщепляют алкоголь и в мозг попадает чистый алкоголь. Лечить тех, у кого уже зависимость, очень трудно. Они начинают раздеваться, общественный порядок нарушать, их задерживают и сюда привозят».

Нередко причиной алкоголизма становятся и психоэмоциональные нагрузки. Выгорание на работе, чувство вины, обида, одиночество или проблемы в отношениях, депрессия, неуверенность в себе и низкая самооценка, приводят к чрезмерному употреблению спиртного.

Анатолий Ичетовкин, специалист по химической зависимости: «Первый барьер, который не могут перешагнуть около 90% — это осознание проблемы, то есть отвергают, отрицают и не понимают, что проблема хроническая с прогрессирующим течением, то есть это навсегда. Человек, который отвергает проблему и думает, что у меня нет проблем, соответственно наступает на грабли повторно. Но, если вдруг приходит осознание проблемы, то способов очень много, медицина продвинута».

Невозможность женщине вылечиться от алкоголизма врачи называют самым главным и страшным мифом, который связан с этой болезнью. Вернуться к нормальной жизни и забыть о коварной зависимости можно, было бы желание! В «Центре психического здоровья» готовы прийти на помощь. Специалисты говорят: они не оставят наедине с проблемой.