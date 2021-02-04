Возле одного из аулов сотрудники полиции Келесского РОП выявили очередной факт организации кокпара, с участием около 500 человек, передает Otyrar.KZ.

Стражи порядка остановили проведение национальный игры, провели с участниками кокпара разъяснительную работу о недопустимости нарушения карантинного режима и отпустили собравшихся по домам.

В отношении же организаторов кокпара собранные материалы направили в в СЭС для принятия соответствующего законного решения.

Напомним, что согласно постановлению главного санитарного врача на территории Туркестанской области введен карантинный режим по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Однако некоторые граждане продолжают игнорировать ограниченные меры, организовывая свадебные и семейные праздники с приглашением родственников и гостей.

К примеру, в одном из населенных пунктов Казыгуртского района мобильная группа выявила факт нарушения карантинного режима администрацией и работниками ресторана, которые обслуживали посетителей без медицинских масок.

В отношении владельцев заведения также собрали материалы и направили в СЭС для принятия законного решения.