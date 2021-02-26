Сумма ущерба от деятельности аферистки составила свыше миллиона тенге.

В дежурную часть УП г. Туркестан с заявлением обратилась одна из местных жительниц. Выяснилось, что неизвестные лица оформили на ее имя онлайн-кредит на полмиллиона тенге.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество» и принялись за розыск подозреваемых. Стражи порядка провели комплекс необходимых мероприятий с целью задержания аферистов, обманным путем оформивших заем на потерпевшую и решивших таким образом заработать «легкие деньги», сообщает Прессс-служба ДП Туркестанской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские УП г. Туркестан в течение суток задержали подозреваемую по месту жительства и доставили в городское управление полиции. Туркестанские следователи помогли потерпевшей вернуть 500 тысяч тенге, полученные аферисткой путем мошенничества. В свою очередь, жительница г. Туркестан выразила сотрудникам полиции свою искреннюю признательность.

Следствием также установлено, что подозреваемая аналогичным способом оформила кредиты на имена еще нескольких своих знакомых.

Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила свыше миллиона тенге. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Подозреваемая полностью призналась в содеянном. Она находится под подпиской. Полицейскими выясняются все обстоятельства и причастность мошенницы к другим аналогичным преступлениям.

Чтобы не стать жертвой онлайн-мошенничества, полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть внимательными и не доверять посторонним свои личные данные, коды банковских карточек и иное имущество. Если же Вы стали же жертвой или очевидцем мошенничества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.