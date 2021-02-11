Уважаемые жители и гости города Шымкента!

С 1 февраля текущего года в Департаменте полиции запущен новый удобный для населения сервис — мобильное приложение 102.

Данное приложение работает на платформе системы, которая является новым и эффективным инструментом для создания качественного обслуживания населения.

Данное приложение можно скачать через AppStore или PlayMarket на любое мобильное устройство.

С помощью приложения 102 граждане могу отправить сообщение в полицию о любых правонарушениях путем аудио и видео звонков.

Оператор 102 автоматически будет видеть местонахождение звонящего, видеть окружающую обстановку через камеру сотового телефона, также может принять меры экстренного реагирования на происшествие и для оказания помощи.