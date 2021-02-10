Мошенница выманила у сельчанки деньги на общую сумму около 200 тысяч тенге.

В дежурную часть Тюлькубасского РОП с заявлением обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенничества со стороны малознакомой женщины. Со слов потерпевшей, аферистка вошла к ней в доверие и обещала за вознаграждение помощь с оформлением документов по инвалидности. Таким образом мошенница выманила у сельчанки деньги на общую сумму около 200 тысяч тенге.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК “Мошенничество” и сразу же приступили к раскрытию преступления.

Полицейские Тюлькубасского РОП задержали подозреваемую. Ею оказалась местная жительница, раннее привлекавшаяся за совершение мошенничества. Следствием установлено, что подозреваемая убедила сельчанку, что может за короткое время через знакомых помочь ей оформить документы по инвалидности. В ходе расследования также выяснилось, что мошенница под аналогичным предлогом выманила 300 тысяч тенге у еще одной жительницы района.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской. Стражами порядка выясняется причастность подозреваемой у другим фактам мошенничества.