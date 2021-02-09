Склад с контрабандными алкогольными напитками обнаружили полицейские Шымкента.

Склад, где хранилась контрабанда, находился в микрорайоне Тельман.

Его выявили во время сотрудники управления полиции Абайского района в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия. Со склада изъяли 150 коробок алкогольных напитков.

Каждая из них по рыночной стоимости, оценивается в 10 -15 тысяч тенге. Сколько контрабандного алкоголя нарушители закона успели продать, неизвестно. Сейчас проводится досудебное расследование.