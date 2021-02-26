ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» проводит большую работу по обеспечению качественной электроэнергией жителей г. Шымкента и Туркестанской области.

В рамках инвестиционной программы по обслуживанию, проведению ремонтных работ и модернизации электрических сетей каждый год обновляется автопарк. В этот раз компания вручила ключи от семи новых машин.

Ключи от новых «УАЗиков» вручили водителям городских районных электрических сетей ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит». По одной единице спецтехники получили энергораспределительные учреждения г. Шымкента, Сайрамского, Келесского,Тюлькубасского и Сарыагашского районов и две единицы техники отправились в Туркестан.

-Для выполнения большого объема работ по реконструкции и модернизации работ необходима спецтехника. ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» ежегодно обновляет изношенные автотранспортные средства, заменяя новыми машинами для оперативного выполнения запланированных объемов работ, — рассказал Самидин МОНТАЕВ, начальник производственно-технической службы ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит».

По словам энергетиков, электрические сети, принадлежащие компании, проходят не только через населенные пункты, но и через степи, располагаются в труднодоступных местах.

Новая техника позволит оперативно доставить специалистов для проведения работ на подстанциях, расположенных в сельских округах, а также для обновления высоковольтных электролиний, проходящих через территорию Сарыагашского района.

-Только что нам вручили ключи. Техника хорошая. Я работаю третий год в аварийной бригаде. В нашем районе много мест, куда очень трудно доехать. Теперь на этой новой машине электромонтеров будет возить удобно», — благодарит Махамбет КОЛДАСОВ, водитель учреждения электрических сетей Сарыагашского района ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит».

ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» для оперативного обслуживания электрических сетей, для проведения ремонтных и работ по реконструкции и модернизации приобрело кроме 7 автомашин «УАЗ» , четыре автокрана мощностью в 16 тонн. Два из них распределили в Мактааральский район и по одному получили Шардаринский и Созакский районы.

Городские и районные учреждения, относящиеся к компании, поэтапно обеспечиваются специальной техникой, машинами для бурения, техникой по перевозке.