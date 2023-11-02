Автопарки страны устаревают: чем чревато использование старых автобусов

Треть казахстанких автобусов давно отпраздновали свое 20-летие.

Автопарк страны устаревает. При этом еще треть из них перевозят пассажиров уже 10–20 лет. Новых, которым всего около трех лет, порядка 8 тысяч автобусов.

Эксперты говорят, старые машины загрязняют воздух, ведь чаще всего они ездят на солярке. К тому же, это не способствует тому, чтобы люди пересаживались с личных авто на общественный транспорт.

«Старый подвижной состав это же, во-первых, экология, во-вторую очередь, безопасность, в третьих, это не стимулирует население избавляться от личного транспорта. Я не говорю продавать, но хотя бы с понедельника по пятницу, чтобы люди не трогали личный автотранспорт. Вышли, сели на автобус доехали, тогда мы снизим уровень пробок», — говорит Арсен Шакуов, руководитель ассоциации безопасности дорожного движения.

И это несмотря на то, что в нашей стране есть отечественные предприятия по производству автобусов. Перевозчики говорят, они бы и рады закупить новые автобусы, но мало мер поддержки. Тариф на проезд не перекрывает расходы автопарков, как и субсидии на ГСМ. Позволить себе купить новые автобусы могут не все.

«По рассказам наших коллег я знаю, что у них недостаточно платят субсидирование. Не все регионы себя обеспечивают, они считаются дотационными», — говорит Дархан Каюпов, председатель ассоциации «Южавтотранс».

В мегаполисах зачастую ездят новые автобусы, вместительные и чистые. Старые курсируют по небольшим городам или в отдаленных районах, где пассажиропоток небольшой. При этом мнение казахстанцев разделилось, некоторые говорят, старые автобусы даже лучше новых.

В этом году Казахстан обновил свой рекорд. Автобусный парк достиг 105 тысяч 500 автобусов. При этом в прошлом году в нашей стране вступил в силу закон, который запрещает первичную регистрацию автобусов старше 10 лет.