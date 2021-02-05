Комитет государственных доходов подготовил ТОП-10 вопросов по уплате налога на транспортные средства для владельцев автомобилей.

Данные вопросы наиболее часто поступают от казахстанцев в Контакт-центр КГД МФ РК.

За 2020 год Контакт-центром Комитета обработано свыше 670 тыс. обращений налогоплательщиков, из них 91% оценили работу операторов на «отлично».

Вопрос № 1:

Где мне посмотреть свою задолженность по налогам?

Ответ:

На портале Комитета государственных доходов МФ РК kgd.gov.kz в разделе «Электронные сервисы» можете посмотреть сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности и в мобильном приложении Е-SalyqAzamat (скачать на AppStore и PlayMarket).

Вопрос № 2:

Я физическое лицо, до какого числа нужно оплатить налог на транспорт за 2020 год?

Ответ:

Не позднее 1 апреля 2021 года.

Вопрос № 3:

Как мне самостоятельно посчитать налог на транспорт?

Ответ:

Налог на транспорт можете самостоятельно посчитать используя сервис «Калькулятор», размещенный на портале Комитета государственных доходов МФ РК kgd.gov.kz в разделе «Электронные сервисы» и в мобильном приложении Е-SalyqAzamat (скачать на AppStore и PlayMarket).

Вопрос № 4:

Машины нет и не было, а налог на транспорт начислили, куда обращаться?

Ответ:

Начисление налога на транспорт производится на основании сведений уполномоченного государственного органа.

В случае отсутствия машины, необходимо предоставить справку с уполномоченного государственного органа об отсутствии транспортного средства на праве собственности в Управление государственных доходов по месту жительства.

Вопрос № 5:

На какие реквизиты нужно оплачивать налог на транспорт?

Ответ:

Реквизиты налога на транспорт: код КБК — 104402, код КНП -911;

реквизиты пени: код КНП – 912.

Вопрос № 6:

Куда нужно оплачивать налог на транспорт физическому лицу?

Ответ:

Уплата налога на транспорт производится по месту жительства физического лица.

Вопрос № 7

Владею легковой машиной уже несколько лет, но каждый год сумма налога увеличивается, с чем это связано?

Ответ:

Ставка налога зависит от размера МРП и объема двигателя транспортного средства, соответственно, каждый год сумма налога увеличивается вместе с увеличением размера МРП.

Вопрос № 8

Освобождается ли от налога на транспортное средство инвалид, если у него на праве собственности есть легковое транспортное средство с объемом двигателя до 4 000 куб. см.?

Ответ:

Освобождение по налогу на транспортное средство предусмотрено только по одному транспортному средству, кроме легкового автомобиля выше 4000 куб. см. При этом если легковой автомобиль с объемом двигателя свыше 4 000 куб. см. зарегистрирован в уполномоченном органе до 31 декабря 2013 года и с того момента времени не происходила смена собственника, то в таком случае владелец освобождается от уплаты налога.

Вопрос № 9

Почему за угнанную машину мне начислили налог на транспорт?

Ответ:

Основанием для освобождения от уплаты налога на автомобиль, который похищен у владельца, являются сведения, подтверждающие факт возбуждения уголовного дела об угоне.

Начисление налога прекращается с даты возбуждения уголовного дела об угоне, и возобновляется с даты прекращения уголовного дела и его возврате. Таким образом, в случае если в уполномоченном органе не возбуждено уголовное дело по факту угона автомобиля, то у органов госдоходов нет основания для прекращения начисления налога.

Вопрос № 10

Какой МРП применяется при расчете налога на транспорт за 2020 год?

Ответ:

Для исчисления налога на транспорт применяется МРП, действующий на 1 января соответствующего финансового года, т.е. за 2020 год применяется 2651 тенге.

В Контакт-центр можно обратиться по номеру 1414, добавочный номер 4.