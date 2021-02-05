Обмен опытом — важная составляющая для любого профессионала своего дела.

Клиника флебологии и лазерной медицины Шымкента продолжает привлекать зарубежных светил в области флебологии.

Мастер-класс для шымкентских врачей-флебологов прошел в Клинике флебологии и лазерной медицины. Показать инновационный метод лечения заболеваний вен в наш город приехал белорусский хирург-флеболог Николай Роговой. Метод ClaCS совмещает технологии чресзкожного лазера, склеротерапии и криотерапии. У процедуры есть масса преимуществ — она избавляет от ненавистных «сосудистых звездочек» на ногах и после нее пациент сразу возвращается к обычной жизни, и ему не нужно носить компрессионный трикотаж.

«Цель моего приезда — обучить и рассказать шымкентским врачам о данной процедуре, чтобы они в последующем выполняли ее самостоятельно в этой клинике. Эта процеруда — не хирургическое вмешательство, это больше косметологическая, никаких разрезов не проводится, максимум — это уколы для вещества, которое склеивает вены. Плюс работа чресзкожным лазером с мелкими иглами», — говорит Николай РОГОВОЙ, хирург-флеболог из г.Минск.

Специально для проведения процедуры ClaCS руководство клиники флебологии и лазерной медицины приобрели специальные новейшие лазеры — с их помощью можно достичь наилучшего результата.

«Эта система используется со всем мире, она безболезненна и не требует ношения компрессионного трикотажа. Навсегда помогает удалить видимые сосуды на ногах, на всем теле. Наша клиника купила лазер Alma Lasers от израильской компании, которая специализируется на лазерных технологиях в медицине», — говорит Сергей ТЮРИН, хирург-флеболог клиники флебологии и лазерной медицины г.Шымкента.

У шымкентских пациентов есть уникальная возможность пройти осмотр и получить консультацию у зарубежного специалиста!

Николай Роговой будет вести прием в клинике флебологии и лазерной медицины с 5 по 7 февраля. Запись ведется по телефонам: +7 7252 60-68-57, +7 701 770 68 57, +7 7252 611 711

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