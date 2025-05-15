Мигрант расчленил тело пенсионера в Туркестанской области

Страшное убийство произошло в селе Жибек Жолы Сарыагашского района Туркестанской области. 7 мая там обнаружили расчленённое тело 75-летнего мужчины, пишет Orda.kz.

В убийстве подозревают иностранца.

Родственники убитого отказываются от комментариев. Они лишь сказали: дедушка был простым крестьянином.

Преступление потрясло не только близких, и но всех сельчан.

«Аксаκал всегда здоровался, был доброжелательным. Он никогда никому не делал зла. Я очень уважал его. Мы были в шоке, когда услышали, что случилось. До сих пор не можем прийти в себя», — рассказал житель села Ырыксыбай Токтабаев.

Убийца жестоко расправился со своей жертвой — он отрубил старику голову, конечности, половой орган. А после содеянного якобы сам вызвал полицию.

«Говорят, он приехал из соседней страны. Работал здесь, вроде бы жил в доме у какой-то женщины. Поссорился с ней и ушёл. Потом, находясь на улице, попросил у этого дедушки воды. Тот не дал, и тогда он якобы ударил его лопатой, а затем расчленил тело», — поделился ещё один сельчанин.

Официального комментария от ДП Туркестанской области пока нет.