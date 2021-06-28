И это только в Абайском районе Шымкента.

Сотрудники Департамента полиции города Шымкента с 7 июня проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант».

В ходе данного ОПМ сотрудниками отдела миграционной службы Абайского РУП выявлено и привлечено к административной ответственности 28 лиц, нарушивших законодательство в области миграции. Из них 20 иностранных граждан и 8 граждан РК.

В отношении 20 иностранцев составлены протоколы по статье 517 КоАП РК (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения). В приемно-распределительные учреждения размещены 45 иностранных граждан, у них изъяты отпечатки пальцев. Выдворен с территории страны 1 иностранец.

Выявлено 8 граждан Республики Казахстан, незаконно обеспечивающих жильем иностранных граждан и незаконно использовавших иностранную рабочую силу. Они привлечены к административной ответственности по статьям 518 (Нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства) и 519 КоАП РК (Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан).

«Мигрант» продолжится до 16 июня.