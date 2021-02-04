32-летний мужчина получил сильные ожоги.

«Сообщение о пожаре по адресу Енбекшинский район, мкр.Коксай-2 поступило 4 февраля в 01.49. В жилом доме загорелась крыша и домашние вещи. Площадь пожара составила 30 кв.м. Пожар локализован в 02-05 и ликвидирован в 02-28. В результате с ожогами 47 % поверхности тела госпитализирован мужчина, 1988 года рождения», — сообщили в пресс-службе департамента ЧС г. Шымкента

Пожарные вытащили из огня газовый баллон емкостью 25 литров и предотвратили его взрыв.

На месте пожара работали 16 человек личного состава, 3 единицы пожарной техники Службы пожаротушения, сотрудники Центра медицины катастроф.

Уважаемые жители города! Призываем строго соблюдать правила пожарной безопасности.