В Шымкенте проходит выставка-ярмарка «Ювелирные изделия-2021».

От разнообразия ювелирных изделий глаза разбегаются. Прежде чем купить приглянувшееся украшение, ценители прекрасного несколько раз обходят ряды. Покупка драгоценностей — не терпит спешки.

«Вот купила колье. Понравилось. Пусть почаще организуют подобные выставки,»-говорит жительница города.

«Ювелирные изделия-2021» — это первая в этом году выставка-ярмарка. По эпид-соображениям организаторы ограничили количество участников до 30.

Мастер Икрамжан Мухаметжан с удовольствием принял участие: «Почаще бы проводились выставки -ярмарки ювелирных украшении. Люди могут воочию увидеть наши работы. Ведь работа ювелира тонкая и требует большого труда. В ходе выставки мы можем рассказать об особенностях украшении детально. Посетители на примерах могут рассказать нам какое они изделие хотят».

Организаторы неслучайно решили провести выставку «Ювелирных украшении», они хотели поддержать мастеров и тех, кто помогает продать их изделия.

Гибадат НАЖИМЕДДИНОВ, заместитель директора центра «Корме»: «Издревле работа ювелиров ценилась. Создание необыкновенного украшения требует от мастера не только сноровки, фантазии, но и терпения. Археологи при раскопках находят ювелирные изделия которым много веков. Надеемся выставка поможет мастерам и посетителям прикоснуться к прекрасному».

Ценителей ювелирных украшений на выставке-ярмарке в Корме ждут до 13 февраля.

Шынар Оразова