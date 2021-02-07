С раннего утра жители третьего мегаполиса вышли на уборку улиц города. Инициатором субботника стала глава Шымкента, передает Otyrar.kz

Город разделили на несколько участков, один из которых — дендропарк Шымкента. Там представители местной власти и горожане очистили территорию от мусора и веток. Участники субботника уверяют, что совместили полезное с приятным.

«Это наш город, это наш дом. Каждый из нас должен помогать и сохранять чистоту, я считаю, это даже обязанность живущих здесь людей», — говорит Сара Мырзалиева.

Съемочная группа телеканала «Otyrar» побывала на нескольких участках. Один из которых территория Дворца фосфорников. Там аппарат акимата Енбекшинского района очистил территорию от мусора.

«Мы убираем не только на этом участке, наши группы разделены по району, пока на одном участке убирают одни, мы переходим на другую часть», — пояснили в аппарате.

Центральная часть города закреплена за акиматом Аль-Фарабийского района. Вместе с жителями сотрудники акимата вместе с главой района очистили от мусора проспект Республики и всю вверенную им территорию.

«Это общее дело, вы видите что на субботник вышли родители с детьми. Я считаю, что это не только зарядка и чистка города, это воспитание молодежи», — сказал Габит Мауленкулов аким, Аль-Фарабийского района.

Подобные субботники в Шымкенте проходят регулярно, как пояснили в акимате мегаполиса, будут каждый месяц.