Сегодня с участием акима города Шымкент Мурата Айтенова состоялась отчетная встреча акима Енбекшинского района с населением о проделанной работе за 2020 год. В связи с условиями карантина отчетное совещание было организовано в онлайн формате.

Жители обратились к акиму района с вопросами по контактным телефонам и через социальные сети «Facebook», «Instagram». Со стороны жителей и представителей СМИ было задано около 30 вопросов. Большинство вопросов касались сферы общественного транспорта, инфраструктуры, безопасности, школьного и дорожного строительства.

На поступившие вопросы ответил и аким города, а также рассказал об актуальных вопросах и дальнейшей работе в районе.

— В целях улучшения качества обслуживания пассажиров в городе мы провели реформу общественного транспорта. Сейчас жители отдаленных населенных пунктов просят дополнительный общественный транспорт. К апрелю, после завершения строительства и ввода в эксплуатацию газозаправочной станции для автобусов, 440 новых автобусов будут курсировать в разных направлениях. Кроме того, мы планируем запустить мобильное приложение, которое будет информировать о том, где едет нужный вам общественный транспорт, — сказал аким города.

В настоящее время в Енбекшинском районе действует 21 маршрут общественного транспорта. Из них субсидировано 13. В соответствии с комплексной схемой развития общественного транспорта в городе после запуска газозаправочной станции будет задействовано 78 автобусов будут курсировать в 15 маршрутах.