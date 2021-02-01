Прибывшие на место пожарные подразделения установили, что на площади 80 кв. м. горела крыша дома и предметы домашнего обихода.

Сообщение о пожаре в двухэтажном частном жилом доме, расположенном по ул. Жибек Жолы в мкр.Пахтакор-1 Енбекшинского района г. Шымкент поступило 30 января 2021 года в 10:46, сообщает Группа по связям с общественностью ДЧС г.Шымкент.

Пожар локализован в 11:18 и полностью потушен в 11: 40. Пострадавших и погибших нет. В тушении пожара задействованы 5 единиц пожарной техники, 21 сотрудник личного состава-сотрудники Центра медицины катастроф.

Чтобы избежать подобных ситуаций, пожарные и спасатели призывают жителей города соблюдать правила пожарной безопасности в быту.