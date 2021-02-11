Этот объект состоит из 7 участков общей протяженностью 18,1 км. Общая стоимость — 36 млрд тенге.

Аким города Шымкент Мурат Айтенов ознакомился с ходом работ по II, III, V этапам строительства объекта, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

По 2 этапу строительства на 2021 год предусмотрено 5,3 млрд тенге, на сегодняшний день проводится конкурс государственных закупок. Общая стоимость объекта – 5,4 млрд тенге, протяженность — 1,7 км.

После посещения строительных объектов аким города дал ряд поручений ответственным специалистам.

— Это очень важный проект. Работа тоже масштабная. Теперь необходимо как можно скорее вернуть земельные участки для государственных нужд и создать возможность для работы крупной техники. Для того, чтобы работа шла интенсивно, раз в две недели я буду посещать объект и проверять ход выполнения работ. На строительстве стратегически важного объекта, необходимо не теряя ни дня, наращивать темпы работ, — подчеркнул аким города.

Также глава города поручил руководителю городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог выработать меры по ускорению работы и созданию всех условий в этом направлении.

На втором этапе для государственных нужд необходимо изъять 89 участков. Из них на сегодняшний день возвращено 16. По 41 объекту собственникам предлагается компенсация, еще 32 объекта оцениваются (около 1,7 млрд тенге).

Стоит отметить, на 2021 год по строительству продолжения проспекта Кунаева предусмотрено 10,3 млрд тенге. В указанные периоды возникает необходимость в изъятии 360 участков для государственных нужд.