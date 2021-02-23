Военнослужащего ВЧ 6506 Артема Калашникова наградили за охрану общественного порядка, передает Otyrar.kz

Вручил награду от главы МВД командир регионального командования «Онтустик» Талапкер Амреев. В честь Артема Калашникова по плацу части военнослужащие прошли торжественным маршем.

«Я горжусь Артемом и всеми нашими бойцами. Это показатель того, что наша молодежь готова защитить нуждающегося в помощи. Я уверяю вас, каждый из этих бойцов проявит при необходимости себя смело», — сказал командир регионального командования «Онтустик» генерал-майор Талапкер Амреев.

Сам Артем по-прежнему героем себя не считает. Молодой боец уверяет, что так поступил бы каждый.

«Я благодарен командованию Национальной Гвардии. Это значимая награда, но еще раз отмечу, я не считаю это подвигом, каждый мужчина так поступит», — сказал Артем Калашников.

Артема Калашникова также наградили благодарственным письмом от имени главного полицейского Шымкента Ералы Джумаханбетова.

Напомним, что 13 февраля военнослужащий воинской части 6506 Национальной гвардии пресек попытку изнасилования девушки.

По дороге домой около 00.40 часов по улице Жібек Жолы, рядовой Артем Калашников услышал крики девушки о помощи. Военнослужащий побежал к тому месту, откуда исходил голос девушки. Прибыв на место, он столкнулся с двумя мужчинами, которые пытались изнасиловать девушку. Артем с легкостью откинул одного из мужчин, и сразу же кинулся ко второму злоумышленнику, между ними завязалась драка. Применив приемы рукопашного боя, он одного из мужчин скрутил и задержал, а второму подозреваемому удалось сбежать.

Шуддин Саидов