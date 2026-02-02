В Туркестане обсудили профилактику насилия и буллинга

В Туркестане состоялся форум «Молодое поколение — будущее страны», организованный прокуратурой области при поддержке акимата и департамента полиции.

В форуме обсуждались такие важные темы, как защита прав детей, создание безопасной и среды для молодежи, профилактика проблем, с которыми сталкиваются молодые люди. Особое внимание было уделено борьбе с насилием и буллингом, предотвращению суицидов и других трагических случаев среди детей и подростков.

В ходе форума с докладами о ключевых аспектах детской безопасности и поддержке молодежи выступили аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, прокурор области Мурат Тлеубердиев, начальник департамента полиции Арыстангали Заппаров и вице-министр просвещения Асылбек Ахметжанов.

Асылбек Ахметжанов, вице-министр просвещения РК:

«Предстоящие мероприятия вошли в Концепцию Единой программы «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы. В рамках программы предусмотрено создание информационной системы для диагностики признаков суицида, насилия и буллинга. Также планируется внедрение занятий с психологами и уроков психологии для учащихся 1–11 классов и их родителей».

Аким области Нуралхан Кушеров в своем выступлении подчеркнул важность обеспечения безопасности детей, назвав это высшей ценностью. Он напомнил о недавнем выступлении Президента Касым-Жомарта Токаева на Национальном курултае, где глава государства вновь акцентировал внимание на поддержке молодежи. Аким области отметил, что в регионе растет более 900 тысяч детей, и защита их прав должна стать общей задачей для родителей, школ, медицины и правоохранительных органов.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области:

«Мы сделали конкретные шаги в этом направлении. В регионе начала формироваться системная инфраструктура, обеспечивающая психологическую безопасность. Открыт Центр психологической поддержки, в образовательных организациях внедрена система «111-QR услуги».. Все предложения, озвученные сегодня, должны воплотиться в реальность и привести к позитивным изменениям в жизни каждого ребенка. Создание безопасной и свободной среды для наших детей — это общий долг всех нас».

Форум также стал площадкой для обмена опытом в сфере защиты психологического здоровья подростков. Квалифицированные спикеры предоставили практические рекомендации психологам, приехавшим со всех уголков области. В завершение форума аким и прокурор области наградили 10 лучших школьных психологов благодарственными письмами и ценными подарками, отметив их вклад в защиту и поддержку детей.