В Шымкенте подросток домогался до маленькой девочки на улице

В Шымкенте снова тревожные новости. В социальных сетях распространяется информация о поиске парня, который якобы пытался совершить насилие над несовершеннолетней девочкой.

Автор видео снимает ситуацию в микрорайоне Нурсат, показывает скопление патрульных машин, сотрудников полиции и утверждает, что в районе ведется поиск подозреваемого, который якобы домогался до девочки.

Момент как подозреваемый несет на руках ребенка и пытается убежать зафиксировала камера уличного наблюдения. Позже видеозапись была опубликована в социальных сетях.

В Департаменте полиции Шымкента подтвердили информацию. Первого февраля родители пострадавшей обратились с заявлением, в результате чего было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый (подросток, возраст полицией не уточняется) был задержан по горячим следам.

«1 февраля в полицию поступило заявление о том, что подросток, схватив несовершеннолетнюю девочку, предпринял попытку совершения противоправных действий. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. Подозреваемый был задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания. Родители подростка доставлены в полицию», — сообщили в ДП города.

С девочкой проведена беседа с участием психолога. В настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает. Проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.