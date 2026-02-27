Комитет по охране прав детей прокомментировал инцидент с учителем в Шымкенте

По данным ведомства, пострадавшей девочке в настоящее время оказывается необходимая психологическая помощь.

Региональный уполномоченный по правам ребёнка с первого дня после выявления инцидента выехала на место происшествия и поддерживает постоянную связь с матерью ребёнка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Подробности расследования не разглашаются в интересах следствия.

В Комитете подчеркнули, что безопасность и благополучие детей являются безусловным приоритетом. С 2024 года в Казахстане ужесточены нормы законодательства за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних. За физическое и психологическое насилие предусмотрена уголовная ответственность.

В ведомстве отметили, что каждый подобный случай находится на особом контроле уполномоченных органов, а виновные лица будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке.