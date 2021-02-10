Стражи порядка остановили проведение национальной игры с участием около 200 человек.

Во время рейдовых мероприятий по выявлению фактов нарушения требований карантинного режима сотрудники МПС Сарыагашского РОП в одном из местных аулов выявили очередной факт организации кокпара.

Стражи порядка сразу же остановили проведение национальной игры с участием около 200 человек, провели с собравшимися разъяснительную беседу о недопустимости нарушения карантина и распустили всех по домам.

В отношении же организатора кокпара полицейские собрали материалы по статье 425 КоАП РК “Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов” и направили в соответствующие органы для принятия законного решения. Как известно, согласно постановления главного государственного санитарного врача на территории Туркестанской области введен карантинный режим по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Ежедневно сотрудниками полиции и представителями местных исполнительных органов в составе мобильных групп проводятся профилактические и разъяснительные работы по соблюдению требований карантина жителями района.

Мобильными группами на постоянной основе проверяются магазины и торговые точки, рынки и увеселительные заведения, аптеки и другие места массового скопления людей с целью предупреждения нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Однако, несмотря на это, некоторые несознательные граждане и владельцы заведений продолжают нарушать ограниченные меры и проводить свадебные, семейные торжества с участием большого количества приглашенных гостей, зачастую подвергая людей опасности для здоровья.