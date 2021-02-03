В дежурную часть Ордабасинского РОП примерно в 20.30 ч. позвонил маленький мальчик и попросил помочь его брату, передает Otyrar.KZ.

Как выяснили сотрудники полиции, 12-летний подросток упал в колодец для сточных вод, принадлежащий одной из местных фирм.

Участковый инспектор капитан полиции Сакен Сайланов, проявивший бдительность и высокую ответственность к своим служебным обязанностям, незамедлительно бросился спасать упавшего ребенка.

Глубина колодца, расположенного на окраине аула Кайнар, достигает более 10 метров. С помощью своих коллег полицейский спустился в колодец, куда упал мальчик. Затем он накрыл замерзающего ребенка верхней одеждой и помог отогреться. В это время остальные полицейские принесли верёвку и вытащили упавшего мальчика на поверхность живым и здоровым.

Как стало известно, 12-летний мальчик играл вместе со своим братом и по неосторожности упал в бетонный колодец.

В течение нескольких часов он пытался самостоятельно выбраться, однако это не принесло никаких результатов. После чего подросток просил младшего брата обратиться в полицию.

Кроме того, обеспокоенные отсутствием детей, которые на 2-3 часа ушли на улицу поиграть, родители вместе с родственниками и соседями вышли на их поиски. В итоге полицейские вернули детей родителям живыми и здоровыми.