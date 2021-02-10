На пульт 102 дежурной части Келесского РОП поступило сообщение из приграничного контрольно-пропускного пункта о задержании жителя Шымкента по подозрению в перевозке наркотических средств, передает Otyrar.KZ.
На место происшествия сразу же выехали сотрудники следственно-оперативной группы районного отдела полиции.
В ходе проверки установлено, что при въезде в РК в грузовой автомашине марки Volvo в водительской двери обнаружен бумажный свёрток с содержимым, похожим на наркотическое средство.
Изъятые вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу.
Согласно заключению, изъятое наркотическое средство оказалось высушенной марихуаной, общим весом около двух грамм.
Подозреваемого доставили в Келесский РОП для выяснения всех обстоятельств произошедшего.