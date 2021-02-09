В новых образовательных учреждениях Тюлькубасского района планируют создать 300 ученических мест.

В селе Енбекши Машатского сельского округа начнется строительство новой школы на 150 мест, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

Эти вопросы сферы образования поднимались местными жителями уже много лет. И теперь возведение образовательных объектов будут реализованы при поддержке акима области. В настоящее время обозначена территория расположения школ.

Строительство школы в районном центре им. Турара Рыскулова планируется на месте аллеи ветеранов возле Тюлькубасского колледжа агробизнеса и путешествий, а в селе Енбекши — возле школы Турсынбекова. На сегодняшний день на оба проекта из областного бюджета выделены стартовые средства.