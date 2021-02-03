Между руководством транспортной компании и водителями достигнута договоренность.

Директор компании «Shymkent Bus» Азат Кайыпбеков пообещал, что заработная плата водителей составит 200 000 тенге, а кондуторов -100 000 тенге.

С этим решением согласились 90% водителей.

А несогласные водители общественного транспорта написали заявления об увольнении.

Работники, которым назначена данная заработная плата, обязаны добросовестно выполнять свою работу и выдавать жителям чеки за проезд.

Напомним, что сегодня утром автобусы, принадлежащие компании «Shymkent Bus», не вышли на линию. Так как водители автобусов отказались выходить на работу, требуя, чтобы им была предоставлена заработная плата в размере 300 000 тенге. Руководитель компании Азат Кайыпбеков сообщил, что месячник водителей вырос со 130 000 тенге до 155 000 тенге.