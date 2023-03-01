Вопрос поставки льготного дизтоплива решили в Шымкенте

230 тенге за литр и в необходимом объёме. В Шымкенте решён вопрос поставки дизельного топлива без накрутки ТОО «Shymkent Bus».

Об этом заявил руководитель управления ПТ и АД Шымкента Мухтар Коканбаев. Самая крупная транспортная компания в Шымкенте заключила контракт на поставку дизельного топлива. 750 тонн будут поставлять ежемесячно по установленной Министерством энергетики цене — 230 тенге за литр.

Этот тариф был утвержден и ранее, но автобусникам Шымкента приходилось переплачивать по 35 тенге за литр за доставку. То есть автобусникам приходилось закупать дизтопливо по 265 тенге, несмотря на тариф, и из-за этого они несли убытки. Теперь же с решением вопроса, автопарк сможет экономить более 20 миллионов тенге ежемесячно.

Руслан Данаев, заместитель руководителя департамента экономических расследований г. Шымкента:

«Договор есть, контракт имеется, но однако, поставку отдельно осуществляют. 35 тысяч тенге они сказали переплачиваем за тонну. На сегодняшний день посчитали ежемесячно 26 млн 230 тысяч тенге они будут экономить. Мы направили письма в акимат и министерство, социальный вопрос мы отобразили. На проблему обратили внимание. Одна компания на 26 млн тенге оставляет прибыль, соответственно оттуда будут налоги и заработная плата увеличится».

Тревогу одним из первых забил руководитель крупной компании, занимающейся пассажирскими перевозками. Азат Кайыпбеков уверял: заправиться на АЗС дизельным топливом, по утвержденной правительством цене — 230 тенге за литр — невозможно. Горючее они вынуждены покупать по 265 тенге.

Азат Кайыпбеков, директор компании «Shymkent Bus»:

«У нас ежедневное потребление дизеля 23 тонны. Каждый день утро начинается с того как одну машину дизеля привезти и приготовить на вечер. Вот сейчас слушаю коллег, их отчеты, то что мы видим на заводе каждый день не соответствует. Мы к каким только АЗС не обращались. Никто не хочет с нами подписывать договор на дальнейшую поставку. Ссылаются, необходимого объема нет. Мы каждое утро выезжаем в сторону завода и ищем давальцев. Они отпускают ДТ литр по 230 тенге, но за каждый литр доставки берут еще 35 тенге. Мы в минусе. У нас 230 автобусов каждый день выезжает. Каждый автобус заливает 100 литров. Каждый день нам необходимо 23 тысячи литров дизеля».

Проблемой, с прошлого года, занималось управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента. Решение вопроса, на высоком уровне, ускорил департамент экономических расследований.

Мухтар Коканбаев, руководитель управления ПТ и АД г. Шымкента:

«С КазМунайГазом заключили контракт на поставку 750 тонн. Теперь проблем не будет, вопрос решился. Дизельное топливо транспортная компания будет получать без «накрутки».

Представители департамента экономических расследований заверили: любые незаконные действия с поставкой ГСМ будут пресекаться, вплоть до привлечения к административной и уголовной ответственности.

Чтобы избежать дефицита горючего, Шымкентский нефтеперерабатывающий завод на две недели перенёс сроки остановки на плановый ремонт. Необходимая мера для поддержания работоспособности технологического оборудования запланирована на 15 марта. Ремонт НПЗ продлится до 9 апреля.