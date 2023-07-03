«Не прикасайся!»: Что делать если вы столкнулись с домогательством в автобусе

Постеры с инструкциями действий при сексуальных домогательствах появились в автобусах Шымкента.

Акцию «Не прикасайся!» организовал Международный центр журналистики MediaNet при поддержке Офиса программ ОБСЕ в Астане и Канадского фонда местных инициатив. В ней приняли участие и сотрудники автопарка ТОО «Shymkent Bus».

По словам замдиректора автопарка Альфараби Абдраша это вынужденная мера:

«В Шымкенте уже был случай, когда в маршруте № 52 один из пассажиров смотрел на девушек и мастурбировал. Да, такое было и девушки тогда растерялись. Поэтому нам нравится, что появились такие постеры, которые доступно объясняют, как действовать при харрасменте в общественном транспорте».

Сейчас такие плакаты расклеены в салонах 200 автобусов на двух языках. Акцию «Не прикасайся!» также подхватили и другие города: Алматы, Усть-Каменогорск, Павлодар, Атырау и Семей.