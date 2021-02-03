Они призывают население пройти обязательный бесплатный онкоскрининг. Знаменитости приняли участие в социальном ролике, инициированном главным онкологом МЗ РК Дилярой Кайдаровой, передает Otyrar.KZ.

Акцию казахстанских онкологов поддержали: Роза Рымбаева, Толкын Забирова, Баян Максаткызы, Женис Искакова, Рустем и Алинур Нуржигит, Айгуль Мукей, Сагнай Абдулин, Айбек Жансеитов (Беркут), Елена Исаева, Аида Кауменова, Жанна Орынбасарова, Айгуль Бабаева, Аша Матай, Нурберген Махамбетов и Айсауле Бакытбек.

Онкоскрининги на раннее выявление наиболее распространенных видов рака можно пройти в поликлиниках по месту жительства (по месту прикрепления).

1)Скрининг на рак молочной железы. Женщины от 40 до 70 лет. 1 раз в 2 года.

2)Скрининг на рак шейки матки. Женщинам от 30 до 70 лет. 1 раз в 4 года.

3)Скрининг на колоректальный рак (рак толстой кишки). Мужчины и женщины от 50 до 70 лет. 1 раз в 2 года.

Это доступно и бесплатно, в любое время. Помните, что ранняя диагностика спасает жизнь!

Ежегодно 4 февраля по инициативе Международного противоракового союза (UICC), отмечается Всемирный день борьбы против рака. В Казахстане каждый год регистрируются около 36 тысяч новых случаев рака. На сегодняшний день, на диспансерном учете состоят свыше 180 тысяч онкобольных. Ежегодно от онкозаболеваний умирает 14 тысяч человек.

Самыми распространенными видами рака в Казахстане являются: рак молочной железы, рак легкого, рак желудка, рак шейки матки и колоректальный рак. Для казахстанцев диагностика и лечение онкозаболеваний входит в Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и полностью финансируется государством.