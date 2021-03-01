В этом году зеленые насаждения дендрологического парка имени А.Аскарова планируется дополнить 144 различными видами интродуцентов из стран Центральной Азии и России.

На начальном этапе будет посеяно и произведена акклиматизация 57 видов деревьев-кустарников.

В прошлом году для увеличения генофонда предприятия было посажено 115 видов интродуцентов. В настоящее время на территории парка произрастает 406 видов свыше 100,0 тысяч деревьев-кустарников. В их числе занесенные в Красную книгу Казахстана 7 видов деревьев абрикоса, илийского барбариса, кавказского горца, можжевельник Зеравшанский, яблони Недзвеции, яблони сиверса, согдийской ясени. Кроме того, зарегистрированы 61 деревьев редкого вида, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Помимо этого, общая площадь внутрипаркового питомника составляет 1,5 га. Там сейчас выращивается 11 392 саженцев из 23 видов. Сам питомник разделен на две части. В основном питомнике произрастает 2 638 хвойных, 3 382 лиственных и 599 штук других видов саженцев.

В целях увеличения количества саженцев в прошлом году в основной питомник было засеяно 228 кг семян из 32 видов деревьев и кустарников. В питомнике на Аллее ветеранов можно встретить 2-3-летние саженцы, выращенные из семян хвойных и лиственных деревьев.

Для увеличения и сохранения генофонда в осенний период была восстановлена теплица площадью 0,03 га, проведена работа по выращиванию семян и зеленых насаждений. В 2020 году на благоустройство социальных объектов города из дендропарка передано более 5000 саженцев.