2 марта 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 20 международных авиарейсов из Германии, Кореи, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Украины, РФ, Узбекистана и Кыргызстана.

Из 2 671 авиапассажира справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 2 425 человек, без справок прибыло 246 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт Алматы – 12 рейсов, 2 060 пассажиров, со справками — 1 825, без справок — 235;

в аэропорт Нур-Султана – 7 рейсов, 580 пассажиров, со справками — 569, без справок — 11;

в аэропорт Шымкента – 1 рейс, 31 пассажир прибыл со справкой.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана за 1 марта 2021 года.

По результатам ПЦР-анализа, у всех 199 граждан РК тестирование показало отрицательный результат.