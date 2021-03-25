Семья Артыкбаевых, потерявшая младшего cына, до сих пор не может поверить в случившееся.

Трагедия в селе Карамурт Сайрамского района потрясла всех односельчан. 25-летний парень вышел вечером из дома, чтобы встретиться с приятелем. Больше живым родные его уже не увидят…

По словам брата погибшего, в тот злополучный вечер, молодой человек должен был встретиться со своим должником. Приятель задолжал ему около 8 миллионов тенге. Мужчина уверяет, его брата жестоко избили, а бездыханное тело засыпали гравием. Подозреваемого в жестоком преступлении задержали. Вначале он отрицал свою причастность к убийству. А позже во всем признался, и показал место расправы.

«Его сильно избили, были сломаны челюсть и нос, глаза заплыли. Я глазам своим не поверил, как можно было так издеваться над человеком. Какая жестокость!», — рассказал Булат АРТЫКБАЕВ, старший брат погибшего.

У покойного остались беременная жена и пятимесячный ребенок. Близкие погибшего подозревают, что к убийству причастен не один подозреваемый. Мол, камеры видеонаблюдения зафиксировали машину, водитель которой ехал вслед за убитым.

«Подозреваемый не хотел возвращать долг. Сначала погибшего задушили, потом закопали в карьере. Подозреваемый, ранее судимый, задержан, находится в изоляторе. Возбуждено уголовное дело по статье — убийство.», — рассказала Салтанат Каракозова, официальный представитель ДП Туркестанской области

Родные погибшего надеются на справедливое расследование и на то, что наказание понесут все причастные к убийству ни в чем неповинного человека.

Анастасия Новикова