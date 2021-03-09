В Шымкенте доля крестьянских хозяйств в обеспечении населения качественной натуральной продукцией велика.

Одно из них — молочно-товарная ферма крестьянского хозяйства «Зертас», расположенная в жилом массиве Абдуллабад Енбекшинского района. На ферме ведется работа по увеличению сельскохозяйственного производства, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

С целью ознакомления с работой крестьянского хозяйства аким города Шымкент Мурат Айтенов посетил жилой массив Абдуллабад.

Племенное хозяйство молочного направления начало свою работу в 2019 году, привезя из Австрии 128 голов племенных коров (Симментал) молочно-мясного направления. На сегодняшний день общее поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве достигло 317 голов, в том числе коров молочного направления — 161 голов.

В крестьянском хозяйстве, общей площадью 2,2 га, есть инновационные технологии, как современная доильная установка «Параллель», танкер-охладитель для сбора молока и зоны постоянного содержания коров, разведения племенных телят. Кроме того, хозяйство оснащено специальными приспособлениями для заготовки кормов, сельскохозяйственной техникой. Здесь в среднем с каждого получают 22 литра молока в сутки, а объем вырабатываемого молока в год превышает 1000 тонн.

По программе «Субсидирование развития племенного животноводства, продуктивности животноводства и качества продукции» в прошлом году, на произведенное коровье молоко и стоимость приобретенных кормов, выделено 15,4 млн тенге субсидий, оказана государственная поддержка.

В текущем году планируется увеличить поголовье племенного скота и привлечь инвестиции в размере 350 миллионов тенге.

— Спрос на чистое молоко постоянно высок. Молоко, мясо — основные продукты. Мы должны полностью обеспечивать население города сельскохозяйственной продукцией. Поддержка государства растет из года в год. Правильно воспользовавшись возможностью, можно превратить хозяйство в большое учреждение. Не прекращайте работу в этом направлении, — сказал аким города.