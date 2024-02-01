Аналог ChatGPT создают в Казахстане

В Казахстане начали разработку аналога ChatGPT, который позволит круглосуточно оформлять документы граждан и получать ответы на все вопросы, передает корреспондент агентства Kazinform.

«В этом году мы начали работу по вживлению искусственного интеллекта в наши e-Government решения. Мы хотим, чтобы наши граждане не утопали в инструкциях, как нажимать те или иные кнопки, а просто в режиме человеческого общения получали государственные сервисы и осуществляли все необходимое для их жизнедеятельности», — сказал министр.

Он отметил, что eGov.ai будет дальше совершенствоваться.

«Самое главное для нас — это забота о людях, о том, что наши граждане страны, приезжие или бизнесмены осуществляли взаимодействие с государственными структурами через цифровое общение в формате ChatGPT», — добавил Б. Мусин.

Эта разработка будет переводиться на казахский язык. В министерстве работают над созданием LLM (языковая модель) казахского языка.

«Уже с Назарбаев Университетом начата работа для того, чтобы создать аналог ChatGPT именно на базе казахстанской разработки. Это не будет использование других каких-то наработок и переиспользование их. Мы нацелены на то, чтобы в искусственный интеллект Казахстан входил со своим цифровым решением», — заметил Багдат Мусин.