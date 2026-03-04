Касым-Жомарт Токаев обсудил с Багдатом Мусиным развитие «Казахтелекома»

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Казахтелеком» Багдата Мусина, заслушав отчет о деятельности компании и итогах двух лет реализации ключевых инфраструктурных и технологических проектов.

Багдат Мусин отметил, что «Казахтелеком обслуживает 1,75 млн домохозяйств и продолжает системное расширение оптической сети по всей стране, сохраняя лидирующие позиции на рынке».

Он также сообщил о масштабном подключении сельских населённых пунктов: «До конца 2027 года качественной связью планируется обеспечить более 3 тысяч сел, в которых проживает свыше 1 млн жителей».

В числе приоритетных инициатив глава «Казахтелекома» представил международный проект «Каспий ВОЛС», предусматривающий строительство подводной волоконно-оптической линии связи по маршруту Актау – Сумгаит.

Проект направлен на укрепление транзитного потенциала Казахстана и создание цифрового коридора между Европой и Азией.

Особое внимание уделялось развитию дата-инфраструктуры.

«В рамках стратегического проекта «Долина ЦОД» в Экибастузе формируется центр обработки данных с поэтапным наращиванием мощности. Это привлечет международные технологические компании и повысит инвестиционную привлекательность страны», — отметил Мусин.

Он также подчеркнул внедрение технологий искусственного интеллекта: «Реализуются проекты по созданию ИИ-агентов для автоматизации корпоративных процессов, а также решения в области кибербезопасности и цифровизации государственного сектора».

Президент отметил значимость качественной связи для жителей малых городов и сельских населённых пунктов и поручил «продолжить своевременную реализацию инвестиционных проектов в сферах цифровизации и развития искусственного интеллекта».