Более 30 фактов проведения “кокпара” пресекли полицейские Туркестанской области с начала года.

Очередной кокпар, проводимый в Казыгуртском районе пресекли стражи порядка. На пастбище, возле одного из аулов, местный житель организовал национальную игру бата-кокпар с участием около 150 человек.

Полицейские остановили мероприятие, провели с собравшимися разъяснительные беседы и распустили всех по домам. Всего на конно-спортивное мероприятие собралось не меньше 400 людей, включая участников состязания.

В отношении организатора кокпара собраны материалы по статье 425 КоАП РК “Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов”, которые направлены в СЭС для составления административного протокола с последующим направлением в суд.

Только с начала года сотрудниками полиции Туркестанской области в рамках профилактических мероприятий и отработок выявлено более 30 фактов организации и проведения конно-спортивных игр, таких как кокпар и бата-кокпар.