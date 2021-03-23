В социальных сетях распространяется информация, несоответствующая действительности о том, что один из полицейских Шардаринского РОП, нарушая карантинные требования, провел кокпар на территории района.

По данному факту поясняем, что фотографии сняты во время пресечения мобильной группой очередного кокпара, организованного жителем Шардаринского района 6 марта 2021 года.

Указанный на снимках участковый инспектор МПС Шардаринского РОП Дауырбаев Ильяс и инспектор ювенальной полиции МПС Абдикадыр Бахтияр несли службу по обеспечению общественного правопорядка по недопущению нарушений карантина.

В отношении же организатора мероприятия, нарушившего карантинный режим, собрали материалы и направили в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Шардаринского района для составления административного протокола и направления в суд.

К сведению, участковый инспектор Шардаринского РОП Дауырбаев Ильяс проживает вместе с одинокой матерью на съемной квартире и не имеет материальной возможности проводить национальные спортивные мероприятия.

А его изображение на лошади является фотографией из архива до карантина.