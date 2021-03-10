По всем фактам, выявленным во время рейдовых мероприятий, стражи порядка собрали необходимые материалы и направили в СЭС для привлечения нарушителей к административной ответственности.

Однако количество граждан, игнорирующих ограничительные меры карантинного режима, не уменьшается. Очередной случай массового скопления людей во время кокпара полицейские выявили в Толебийском районе.

Сотрудники местной полицейской службы Толебийского РОП провели рейдовые отработки на территории Абайского сельского округа. В результате, стражи порядка остановили проведение бата кокпара с участием около 120 человек, организованного местным жителем возле села Абай. Участковые инспектора полиции провели с собравшимися разъяснительные беседы о недопустимости нарушения карантина и распустили участников по домам. В отношении организатора кокпара, жителя Толебийского района, собранные материалы по ч. 1 ст. 425 КоАП РК “Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов” направили в СЭС для составления административного протокола.

В результате на местного жителя наложен административный штраф в размере 30 МРП.