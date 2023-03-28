Неразделенная любовь довела 20-летнюю сельчанку до суда

20-летняя сельчанка в Тюлькубасском районе увлеклась ложными доносами, за что получила 100 часов общественных работ и 3 года ограничения свободы, передает OTYRAR.

Молодая девушка трижды обращалась в отделение полиции с письменными заявлениями о совершении тяжкого преступления. Дважды девушка сообщала, что ее похитили, в третий раз порезала сама себе ногу и обвинила в этом молодого человека. Все это девушка выдумала дабы наказать несостоявшегося жениха.

В результате выдуманных криминальных историй гражданки, было трижды возбуждены досудебные расследования по тяжким преступлениям, что послужило поводом для нарушения рабочего графика правоохранительных органов.

В итоге приговором суда гражданка признана виновной по части 2 статьи 419 УК РК и приговорена к 3 годам ограничения свободы и привлечена к 100 часам общественных работ определяемых местными исполнительными органами, ежегодно в течение срока отбывания наказания.

Приговор суда вступил в законную силу.