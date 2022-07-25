Похитили скот на сумму 10 млн тенге

Полицейские задержали 2-х подозреваемых, похищавших скот у местных жителей.

В Казыгуртский РОП с заявлениями обратились несколько потерпевших. По словам сельчан, неизвестные похитили у них с хозподворья и пастбищ 5 лошадей и 10 голов крупного рогатого скота.

Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 188-1 УК РК «скотокрадство» и приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 10 миллионов тенге.

Стражи порядка прочесали все близлежащие территории и пастбища, опросили очевидцев и односельчан. Тщательно провели автомашины, перевозящих домашний скот и скотные рынки.

В результате оперативники вышли на след двух подозреваемых. Их задержали по месту жительства.

Как выяснилось, двое мужчин похищали скот, который возвращался с выпаса или находился на пастбище, с целью «лёгкой наживы «. Затем украденную скотину, скотокрады продавали мясникам.

В настоящее время оба подозреваемых арестованы, в отношении них проводится до судебное расследование.