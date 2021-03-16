В торговом центре «Баян сулу» Шымкента пятый день нет электричества. Из-за этого центр с прошлой пятницы не работает, — жалуются предприниматели.

Они утверждают, что были во всех инстанциях, но вразумительного ответа и поддержки нигде не нашли. Теперь торговцы вынуждены пойти на крайний шаг: хотят перекрыть Темирлановско шоссе.

Зафар Курбанов торгует продуктами в торговом центре «Баян сулу» уже 5 лет. Он утверждает, что это его единственный заработок. После того, как центр обесточили, товар, хранящийся в холодильниках, пропал. По предварительным подсчетам, предприниматель понес убытки на 600 тысяч тенге. После отключения электричества без работы остались и сотрудники торгового центра.

«Во время карантина говорили потерпите, мы терпели. А теперь что? Также нельзя».

«Для многих здесь стоящих работа в торговом центре «Баян сулу» — единственный источник дохода. У многих кредиты, до 20 числа надо заплатить за аренду. С пятницы нет электричества. Никто нам не объясняет почему мы страдаем?»- говорят торговцы.

Руководство торгового центра куда только не обращалось за помощью, в какие двери не стучалось. Однако энергетики были непреклонны. Они обвинили руководство в хищении электричества. Хотя, по словам официального представителя торгового центра, все квитанции у них в порядке.

«С прошлой проверки, нам выставили счет в 27 миллионов тенге. Откуда он взялся? Каждый месяц мы рассчитываемся, есть квитанции. А они утверждают, что нас уличили в скручивании показаний счётчика. Зачем нам это делать?! За февраль вышло за свет 6,5 миллионов, 9 марта все оплатили», — говорит официальный представитель торгового центра «Баян сулу» БАЙТИЛЕУОВ.

Коммунальщики уверяют, что суд вынес решение в пользу «Оңтүстік Жарық Транзит». Руководство торгового центра должно было оплатить долг частями.

Кульзипа АЙТЕСОВА, начальник юридического отдела ТОО «Энергопоток»: «Руководство ТЦ «Баян сулу» обратилось в Департамент по регулированию естественных монополий по Туркестанской области с претензией, что мы отключили электроэнергию. О погашении долга мы два раза отправляли уведомление. До отключения мы со своей стороны приглашали на переговоры, но руководство ТЦ проигнорировали наши предложения. Мы были готовы, чтобы они погасили задолженность частями».

Представители палаты предпринимателей «Атамекен» уверяют, что организуют встречу и постараются посодействовать примирению сторон.

Оставшиеся без работы предприниматели готовы пойти на крайние меры — перекрыть Темирлановское шоссе. В энергоснабажающей организации говорят, что пока долги не будут погашены, ни о каком подключении света и речи быть не может.

Шынар Орзаова