Налог на имущество: что делать, если оплата просрочена

Срок уплаты налога на имущество закончился 1 октября текущего года. Однако достаточно граждан, которые не спешат оплатить обязательные платежи, говорят в управлении государственных доходов по Аль-Фарабийскому району.

На сегодняшний день задолженность более 15 тысяч налогоплательщиков района достигла 99 миллионов 377 тысяч.

Представители налоговой инспекции Аль-Фарабийского района Шымкента разносят уведомления об уплате обязательного платежа по домам. Особый интерес к горожанам, которые не оплатили налог на имущество за 2021-ый год.

Жуман Шерхан, начальник отдела УГД по Аль-Фарабийскому району г.Шымкента:

«У владельца дома по улице Жылкишиева долг составил 324 тысячи тенге. Налог на имущество за 2021-ый год он не заплатил. Сейчас мы вручили уведомление об оплате. Если не заплатит, управлением будет издан приказ. Затем судебные исполнители в принудительном порядке будут взимать долг».

Задолженность более 15 тысяч налогоплательщиков Аль-Фарабийского района Шымкента превысила 99 миллионов тенге.

Бакдаулет Утембаев, временно исполняющий обязанности заместителя руководителя УГД по Аль-Фарабийскому району г.Шымкента:

«Гражданам, у кого задолженность по имущественному налогу, даётся 30 дней для погашения долга. В случае несоблюдения, налоговый приказ будет направлен судебным исполнителям в течение 5 дней. С должниками будут работать судебные исполнители. Напомню, что на сумму долга начисляется пеня. Также свою комиссию возьмут судебные исполнители».

Специалисты не только вручают должникам уведомления об уплате налога на имущество, но и разъясняют обязанности налогоплательщиков в соответствии с кодексом.

В случае смерти владельца недвижимости, в базе данных его ИИН будет числиться до вступления наследников в свои права. Поэтому наследники могут оплатить налог по ИИН умершего владельца, поскольку налог все равно придется платить.

Бакдаулет Утембаев, временно исполняющий обязанности заместителя руководителя управления госдоходов по Аль Фарабийскому району:

«Во время рейда мы столкнулись с такой ситуацией. У владельца этого дома задолженность свыше 500 тысяч тенге. Оказывается он умер. Задолженность по налогу на имущество умершего владельца должна быть оплачена наследником. Об этом говорится в статье 47-ой Налогового кодекса».

Специалисты предупреждают, что счета граждан, не уплативших налог на имущество за прошлый год, будут заблокированы. Судебные исполнители наделены правом наложить арест на имущество должника, запретить выезд за пределы Казахстана и сделать другие ограничения пользования и распоряжения имуществом.