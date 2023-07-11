На что потратили 20 млн тенге взысканных с должников за тепло

Работа по подготовке к отопительному сезону находится в центре внимания правительства.

Особое внимание уделяется ремонту систем, котлов, насосов в теплоэнергоцентрах. В Кентауском ТЭЦ №5 подготовительная работа к предстоящему отопительному сезону началась еще в апреле. В прошлый отопительный сезон от централизованной системы получали тепло жители 347 многоэтажек, 106 бюджетных учреждений, 401 коммерческих объекта и более 2 тысяч домов частного сектора.

К сожалению, есть потребители, которые не рассчитались за потребленное тепло. Долг за прошлый отопительный сезон составил 59 миллионов тенге,- говорят в ТЭЦ-5.

Бакытжан Орынбасаров, исполняющий обязанности директора учреждения «Кентау-Сервис»:

«По итогам прошлого отопительного сезона дебиторская задолженность составила 59 млн. тенге. Работа ведется, взыскиваем нотариально, через судебных исполнителей. В результате принятых мер на сегодня на счет ТЭЦ-5 поступило 20 миллионов тенге от должников. Деньги были израсходованы на выплату заработной платы, а также на нужды предприятия на покупку ГСМ . По остальному долгу в 39 миллионов тенге, работаем».

Руководство ТЭЦ -5 заверило все вырученные деньги от должников пойдут на выплату заработной платы специалистов, занятых в ремонтных работах в летнее время и на выплату отпускных. По штату в учреждении работает 393 человека.